Formel 1: Lewis Hamilton mit Friedenstauben-Hose beim umstrittenen Saudi-Arabien-Wochenende

Lewis Hamilton zeigt sich beim umstrittenen Formel-1-Rennen in Saudi Arabien in einer Hose mit aufgedruckten Friedenstauben und stellt klar: „Der Sport muss mehr tun.“

Vor allem optisch hat Weltmeister Lewis Hamilton in Saudi Arabien ein Zeichen gesetzt.

Beim höchst umstrittenen Formel-1-Rennen in Dschidda lief der Brite mit Friedenstauben auf der Hose und zum Himmel gestreckten Händen auf dem Shirt auf.

Auf der PK meinte Hamilton: „Der Sport kann die Aufmerksamkeit für Menschenrechte in diesen Ländern erhöhen."

Hamilton kritisch: „Der Sport muss mehr tun“

Auf die Frage, ob er sich in Saudi-Arabien wohl fühle, äußerte er: „Ich kann das nicht wirklich sagen. Ich habe aber nicht die Wahl getroffen, hier zu sein. Der Sport hat das getan. Klar ist: Es muss sich etwas verändern. Der Sport muss mehr tun.“

Man darf gespannt sein, ob es in Saudi Arabien im Gegensatz zum Katar-Rennen größere Proteste oder Statements der Fahrer geben wird. Hamilton fuhr in Doha immerhin mit einem Regenbogen-Helm.

Am ersten Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien, dem bislang größten Sportereignis des Landes, mangelte es im Vorfeld keineswegs an Kritik.