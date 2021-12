FUT Champions Upgrade SBCs sind in FIFA 22

Seit zwei Monaten wird in der Weekend League von FIFA 22 um Belohnungen gekämpft und mittlerweile sollten sich zahlreiche Player Picks in eurem Verein angesammelt haben.

Wochenende bedeutet für viele FIFA-Spieler Weekend League. Wenn man die schwierige Qualifikation unter der Woche geschafft hat, kommt man in FIFA 22 leichter als in den vergangenen Jahren an gute Belohnungen. Reichlich Packs, Münzen und Player Picks erhält man nämlich schon nach wenigen Siegen.