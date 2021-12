Geisterspiele in der Bundesliga? Politik klärt Fan-Frage - Regelung nicht bundesweit

Beim Spitzentreffen von Bund und Ländern wurden am Donnerstag weitreichende Zuschauer-Beschränkungen für den Profisport beschlossen.

Die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen vom Donnerstag zur zugespitzten Coronalage sind allerdings wie erwartet nicht deutschlandweit einheitlich gültig. Denn neben diesen „Mindeststandards“ sind den Bundesländern zusätzlich schärfere Maßnahmen wie Partien vor leeren Rängen vorbehalten - was unter anderem Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen voraussichtlich umsetzen werden.

Keine bundesweite Regelung - Söder pocht auf Geisterspiele

„Wir halten Geisterspiele für sinnvoll und werden das auch morgen im bayerischen Kabinett umsetzen. Ich finde es schade und auch schlecht, dass wir uns nicht einigen konnten, dass einige Bundesländer Zuschauer erlauben wollen“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: „Bei den Geisterspielen wollen wir das ab diesem Wochenende machen, sonst macht das ja keinen Sinn. Für dieses Jahr also Geisterspiele, im nächsten Jahr muss man dann sehen, wie die Infektionslage ist.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Einhellig verständigten sich die Spitzenpolitiker bei ihren Beschlüssen darauf, dass medizinische Masken getragen werden müssen. Außerdem gilt, dass nur Geimpfte und Genesene (2G) in die Arenen dürfen. Ergänzend kann für die Zuschauer ein aktueller Test (2G-Plus) vorgeschrieben werden.

„Die Lage in unserem Land ist ernst. Die vierte Welle muss gebrochen werden“, sagte die noch amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Die Regelungen sind quasi Mindeststandards. Die Länder können strenger vorgehen.“

Watzke wirbt für Verständnis

Weitergehende Maßnahmen sind tatsächlich möglich - auch wenn die Formulierung vage ist. „In Ländern mit einem hohen Infektionsgeschehen müssen Veranstaltungen nach Möglichkeit abgesagt und Sportveranstaltungen ohne Zuschauer durchgeführt werden“, heißt es in dem Beschlusspapier.

„Alle der im Fußball Verantwortlichen sind der Meinung, dass wir in dieser Phase der Pandemie eine signifikante Reduzierung der Zuschauerzahlen benötigen“, sagte Watzke am Donnerstag: „Aus Infektionsschutzgründen und als Zeichen in die Gesellschaft hinein.“