Battlefield 2042: Dritter Patch packt Fahrzeuge, Waffen & mehr an

Die Spielerzahlen sind schon jetzt rückläufig, die Community ist weiterhin unzufrieden und bisher konnten die ersten beiden Patches das Spiel auch nicht retten. Battlefield 2042 bleibt klar hinter den Erwartungen der Fans zurück. Jetzt, nur wenige Wochen nach der offiziellen Veröffentlichung des Ego-Shooters, steht bereits das dritte große Update in den Startlöchern. Nachdem bisher vor allem am Balancing geschraubt wurde, geht es nun Fahrzeugen, Waffen und dem Nahkampf an den Kragen.

Drittes Update für Battlefield 2042: Überblick

Neben den üblichen Hot Fixes steht allerdings noch mehr von Bedeutung in den Patch Notes. Fahrzeuge waren in Battlefield 2042 bisher alles andere als fehlerfrei und um diese Probleme wird sich nun gekümmert. Raketen sollen besser funktionieren, Gegner einfacher durch die Frontscheibe des Hovercrafts beschossen werden und Fahrzeuge bekommen durch Glas nicht mehr doppelten Schaden.

Auch an den Waffen wird noch deutlich geschraubt. Mit dem dritten Patch werden die Knarren im Allgemeinen aber stärker gemacht. Auf der einen Seite zeigt sich das in der höheren Zoom-Präzision – egal ob stationär oder in Bewegung. Auf der anderen Seite wurden nur wenige Waffen in bestimmten Situationen abgeschwächt. So ist das NTW-50 ab sofort weniger effektiv gegenüber Fahrzeugen und eine zusätzliche Kugel in der Kammer des Revolvers M44 wurde entfernt.