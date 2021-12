Wolfsburg: Entscheidung über Casteels-Rückkehr am Freitag

Erst nach dem Mannschaftstraining am Freitag wird sich entscheiden, ob Koen Casteels vom VfL Wolfsburg gegen Mainz wieder ins Tor zurückkehrt.

Erst nach dem Mannschaftstraining am Freitag wird sich entscheiden, ob Kapitän Koen Casteels beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg im Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Mainz 05 wieder ins Tor zurückkehrt. Bislang konnte der Belgier nach seiner Corona-Infektion nur individuell trainieren.

"Es geht Koen so weit gut, aber er hat natürlich ein paar Tage gelegen", sagte dazu VfL-Trainer Florian Kohfeldt. Sollte Casteels noch nicht wieder vollständig fit sein, käme erneut Ersatztorhüter Pavao Pervan zum Einsatz.

Gar nicht mehr auflaufen für die Norddeutschen wird möglicherweise Admir Mehmedi. Der Schweizer kann wegen muskulärer Probleme in diesem Jahr nicht mehr eingesetzt werden, der Mittelfeldspieler strebt einen Wechsel in der Winterpause an.