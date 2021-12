Anzeige

Watzke gibt Europa-League-Sieg als Ziel aus Watzke gibt Europa-League-Sieg als Ziel aus

Europa League: Watzke traut dem BVB den Titelgewinn zu © AFP/SID/OZAN KOSE

SID

Hans-Joachim Watzke hat nach dem Aus in der Champions League den Titelgewinn in der Europa League als Ziel ausgegeben.

Hans-Joachim Watzke hat nach dem Aus in der Champions League den Titelgewinn in der Europa League als Ziel ausgegeben. „Das ist der Titel, der Borussia Dortmund noch fehlt“, sagte der Geschäftsführer des DFB-Pokalsiegers auf der Aktionärsversammlung am Donnerstag und ergänzte: „Wir müssen jetzt daran arbeiten, uns 13 Millionen Euro zurückzuholen durch den Gewinn der Euro-League.“

Der BVB hat bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen Besiktas Istanbul das Achtelfinale in der Königsklasse verpasst und spielt nach der Winterpause in der Europa League weiter. Das sei eine "riesige Enttäuschung", so Watzke, der das Scheitern auch mit dem Ausfall des Torjägers Erling Haaland begründete.

