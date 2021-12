Ski-Freestylerin Weiß mit verpatztem Saisonauftakt

Das hätte besser laufen können: Ski-Freestylerin Emma Weiß hat den Start in die Olympiasaison verpatzt.

Beim ersten Aerials-Weltcup im finnischen Ruka verpasste die 21-Jährige nach einem 15. Platz in der Qualifikation den ersten Finaldurchgang der besten Zwölf.

Weiß hatte sich im vergangenen Jahr nach einem überraschenden zweiten Rang zum Saisonauftakt in Ruka in der erweiterten Weltspitze etabliert und im Weltcup am Ende den fünften Rang belegt.