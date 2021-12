Nations League: Auslosung "hinter verschlossenen Türen"

Die Auslosung der Nations League wird am 16. Dezember in der Schweiz aufgrund der Corona-Pandemie "hinter verschlossenen Türen" stattfinden.

Die Auslosung der Nations League wird am 16. Dezember in der Schweiz aufgrund der Corona-Pandemie "hinter verschlossenen Türen" stattfinden. Das bestätigte die Europäische Fußball-Union (UEFA) dem SID am Donnerstag. Zudem wird die Auslosung von Montreux an den UEFA-Sitz in Nyon verlegt.