Wasserball: Waspo 98 Hannover träumt nach Sieg bei Roter Stern Belgrad vom Final 8

Waspo 98 Hannover fährt in der Champions League einen Überraschungssieg in Belgrad ein. Damit kann das Team weiter auf das Final 8 hoffen.

Waspo 98 Hannover hat am vierten Spieltag in der Champions League überraschend bei Roter Stern Belgrad mit 15:12 gewonnen.

Waspo lässt sich von den Fans nicht verunsichern

Gegen die favorisierte Mannschaft aus Belgrad führten die Deutschen bereits früh in der Partie mit 3:0 und gingen mit einer 10:7-Führung in die Halbzeit.

Die nächste Aufgabe steht für Waspo 98 in der Champions League am 15. Dezember in Marseille an.