FC Bayern: Robert Lewandowski will angeblich zu Real Madrid

Mit 41 Toren in der vergangenen Bundesliga-Saison hat Robert Lewandowski einen neuen Torrekord aufgestellt - und dennoch den Gewinn des Ballon d‘Or verpasst .

Neigt sich die Zeit des Stürmers beim FC Bayern nun deswegen dem Ende entgegen? Laut der spanischen AS will Lewandowski die Münchner im Sommer in Richtung Real Madrid verlassen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)