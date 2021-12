Para Ski-Team mit Miniaufgebot zum Weltcupauftakt

Frankfurt am Main (SID) - Das deutsche Para Ski-Team geht beim Weltcupauftakt im Skilanglauf und im Biathlon mit einem Miniaufgebot an den Start. Wie der Deutsche Behindertensportverband (DBS) mitteilte, treten im kanadischen Canmore nur die sehbehinderten Clara Klug (München), Leonie Walter (St. Peter), Vivian Hösch (Kirchzarten) und Nico Messinger (Freiburg) an.

Die Athleten aller anderen Startklassen um Pyeongchang-Sieger Martin Fleig verzichten wegen der WM in Lillehammer (8. bis 23. Januar) und den Paralympics in Peking (4. bis 13. März) auf die strapaziöse Reise. Sie absolvieren stattdessen ein Trainingslager in Livigno. In Canmore treten die Athleten vom 4. bis 7. Dezember zunächst im Skilanglauf an, vom 9. bis 12. Dezember stehen dann die Biathlon-Wettkämpfe an.