Corona: DOSB fordert eine "Breitensport-Garantie"

Der Sport sei in der Gesellschaft ein zu wichtiger Faktor. "Wir können verschärfte Regeln mit 2G einhalten, in kleineren Gruppen trainieren und unsere Impfaktionen im Sport fortführen. Aber die 'sozialen Tankstellen' unseres Landes, die Sportvereine, dürfen nicht wieder zugesperrt werden", sagte Hörmann.

Sorgen um Kinder und Jugendliche

Auch in Folge der Lockdown-Maßnahmen im Jahr 2020 hatten rund 800.000 Mitglieder ihre Vereinsmitgliedschaft beendet, hieß es in einer DOSB-Mitteilung. "Besonders für Kinder und Jugendliche, aber auch für viele Erwachsene sind gerade in diesen besonders schwierigen Tagen niedrigschwellige Bewegungsangebote im Verein ein wertvoller Baustein für die körperliche und seelische Gesundheit", sagte Hörmann.