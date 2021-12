Bundesliga: Politik plant Pyro-Pilotprojekt in Berliner Stadien

Die neue Ampel-Koalition plant ein Pyro-Pilotprojekt in Berlin. Nun soll den Fans dort ein Jahr lang erlaubt werden, in den Arenen zu zünden.

„Wir ermöglichen die Durchführung eines einjährigen Pilotprojekts zum sicheren Einsatz von Pyrotechnik beziehungsweise kalter Pyrotechnik bei Fußballspielen“, schreibt die Zusammensetzung aus Rot-Grün-Gelb in ihrem Koalitionsvertrag. Bei kalter Pyrotechnik werden die Fackeln maximal 200 Grad heiß.

Allerdings soll der Versuch erst einmal nur in Berliner Stadien durchgeführt werden.

Bereits 2019 gab es in Hamburg eine ähnliche Situation, als die Stadt Hamburg den Fans des HSV das gezielte Abbrennen von kalter Pyrotechnik im Stadion erlaubte.

In Österreich und Dänemark ist die kalte Pyrotechnik bereits zugelassen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Politik plant Pyro-Erlaubnis in Stadien

Bisher war das Abbrennen von Pyro-Technik in jeglicher Form in deutschen Stadien verboten. Die Vereine mussten bei einer solchen Missachtung ihrer Fans mit Geldstrafen dafür geradestehen. Jetzt soll das Verbot aufgehoben werden und das kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik in den Stadien ermöglicht werden.