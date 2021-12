Draisaitl siegt mit Edmonton - und wird als Star des Monats ausgezeichnet

Draisaitl befindet sich in der NHL in Galaform © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/CHRISTIAN PETERSEN

Frankfurt am Main (SID) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl ist in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum Star des Monats November gewählt worden. Der Angreifer der Edmonton Oilers setzte sich bei der Abstimmung vor Jack Campbell von den Toronto Maple Leafs und Colorados Nazem Kadri durch. Draisaitl war im November bei 13 Einsätzen mit 15 Treffern bester Torschütze und mit insgesamt 27 Punkten bester Scorer der Liga.

Auch zum Start in den Dezember blieb der Kölner mit den Oilers in der Erfolgsspur. Zum 5:2 gegen die Pittsburgh Penguins steuerte er einen Assist bei. Edmonton bleibt durch den 16. Sieg das Maß der Dinge im Westen, dazu verteidigte Draisaitl auch in der Saisonbilanz mit 20 Treffern und 41 Scorerpunkten jeweils Platz eins in den Bestenlisten der NHL.