AEW Dynamite: Cody Rhodes verbrennt sich bei Feuer-Stunt

Schönheitsfehler dabei: Der von Rhodes‘ Ehefrau Brandi in Brand gesteckte Tisch war so platziert, dass Andrade ihn kaum berührte und es letztlich Cody war, der sich selbst in Brand steckte.

Cody Rhodes kämpft bei AEW gegen Buhrufe

Grund scheint eine Mischung aus Kritik an Rhodes‘ Darstellung vor der Kamera und dem Gefühl, dass er der in diversen TV-Projekten engagierte „American Nightmare“ zum Karrieristen wird - plus dass Rhodes sich weigert, den Fans bestimmte Wünsche zu erfüllen: In diversen Interviews hatte Rhodes erklärt, dass er nie mehr zum bösen „Heel“ werden wolle.