Borussia Dortmund: Youssoufa Moukoko erneut verletzt

Der 17-Jährige von Borussia Dortmund zog sich laut Ruhrnachrichten im Training erneut eine Muskelverletzung zu und wird demnach in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bereits im Frühjahr hatte er sich bei der deutschen U21 einen Riss der Syndesmose zugezogen, was ihn eine vernünftige Vorbereitung auf die aktuelle Saison kostete.

Und es ging so weiter: Wegen einer Muskelverletzung, die sich der Teenager im Oktober zuzog, konnte er nicht zu Stelle sein, als Haaland zuletzt mehrere Wochen fehlte.

Moukoko: Zuletzt Einsatz in der 3. Liga

Nachdem Moukoko am vergangenen Samstag in der 3. Liga beim 0:0 gegen Kaiserslautern zum Einsatz kam, nun also der nächste Rückschlag.