Bundesliga: Borussia Dortmund – FC Bayern München (Samstag, 18:30 Uhr)

Borussia Dortmund hat am kommenden Samstag keinen Geringeren als den FC Bayern München zum Gegner. Der BVB gewann das letzte Spiel gegen den VfL Wolfsburg mit 3:1 und belegt mit 30 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Am Samstag wies der FCB DSC Arminia Bielefeld mit 1:0 in die Schranken.