3. Liga: Hallescher FC – FC Würzburger Kickers (Samstag, 14:00 Uhr)

Die FC Würzburger Kickers wollen im Spiel bei Hallescher FC nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am letzten Spieltag kassierte Halle die sechste Saisonniederlage gegen den FC Viktoria Köln. Am letzten Spieltag nahmen die Kickers gegen Eintracht Braunschweig die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin.