3. Liga: FC Viktoria 1889 Berlin – Türkgücü München (Samstag, 14:00 Uhr)

Gegen Viktoria soll Türkgücü das gelingen, was den Gästen in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Die siebte Saisonniederlage kassierte Vikt. Berlin am letzten Spieltag gegen den 1. FC Saarbrücken. Türkgücü München trennte sich im vorigen Match 2:2 vom FSV Zwickau.