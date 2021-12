2. Liga: FC St. Pauli – FC Schalke 04 (Samstag, 20:30 Uhr)

St. Pauli will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den FC Schalke 04 punkten. Der FC St. Pauli gewann das letzte Spiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:2 und belegt mit 32 Punkten den ersten Tabellenplatz. S04 strich am Samstag drei Zähler gegen den SV Sandhausen ein (5:2).