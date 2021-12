2. Liga: Hansa Rostock – FC Ingolstadt 04 (Samstag, 13:30 Uhr)

Nachdem es in den letzten zehn Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will der FCI gegen die Hansa in die Erfolgsspur zurückfinden. Gegen den SC Paderborn 07 war für Rostock im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Ingolstadt musste sich im vorigen Spiel dem Hamburger SV mit 0:3 beugen.