Davis Cup: Djokovic mit Serbien im Halbfinale

Die serbische Tennis-Nationalmannschaft um Superstar Novak Djokovic ist als drittes Team ins Halbfinale des Davis Cup eingezogen. Die Serben setzten sich in Madrid mit 2:1 gegen Kasachstan durch. Dabei rettete der Weltranglistenerste sein Team mit einem 6:3, 6:4 über Alexander Bublik ins entscheidende Doppel, in dem dann Djokovic und Partner Nikola Cacic mit 6:2, 2:6, 6:3 gegen Andrei Golubew/Aleksandr Nedowjesow die Oberhand behielten.

Im ersten Match des Tages hatte Michail Kukuschkin die Kasachen mit einem 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (13:11) über Miomir Kecmanovic in Führung gebracht. Im Halbfinale treffen die Serben, die den Davis Cup 2010 gewonnen hatten, auf Kroatien.

Deutschland hatte sich am Dienstag sensationell zum ersten Mal seit 14 Jahren für das Halbfinale des wichtigsten Teamwettbewerbs im Männertennis qualifiziert. In Madrid wartet dort am Samstag Schweden oder Russland auf die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB).