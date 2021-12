Handball: Flensburgs Lauf in der Champions League gestoppt

Nach drei Siegen in Folge hat der deutsche Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt in der Champions League eine Niederlage einstecken müssen.

Nach drei Siegen in Folge hat der deutsche Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt in der Champions League wieder eine Niederlage einstecken müssen. Die Norddeutschen unterlagen am neunten Spieltag beim ukrainischen Meister Motor Saporoschje 22:31 (14:15). Die Flensburger rutschten vorerst auf Rang sechs der Achtergruppe ab und haben die Play-offs weiter in der eigenen Hand.