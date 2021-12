Manchester United: Ralf Rangnick in Old Trafford gesichtet

Mit Rangnick gesprochen? So bereitet Carrick das United-Team vor

Nach dem Ende seiner Qurantäne hat sich Ralf Rangnick zum ersten Mal im Old Trafford blicken lassen.

Beim Premier-League-Spiel gegen den FC Arsenal am Donnerstagabend ( ab 21.15 Uhr im LIVETICKER ) wird Rangnick noch nicht auf der Bank sitzen, da er noch auf die Bestätigung seiner Arbeitserlaubnis wartet.

Carrick gegen Arsenal noch auf der Bank

Vorausgesetzt, Rangnicks Arbeitserlaubnis wird rechtzeitig erteilt, wird sein erstes Spiel das Heimspiel gegen Crystal Palace am Sonntag sein.

Der 63-Jährige flog am Montagabend nach Manchester, bevor einige Stunden später die strengeren Covid-Beschränkungen in Kraft traten. Mit einem negativen Corona-Test konnte sich Rangnick am Mittwoch freitesten.