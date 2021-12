Leichtathletik: World Athletics erhöht Anzahl russischer Starter

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics (WA) hat die Anzahl der startberechtigten russischen Athleten für Titelkämpfe im kommenden Jahr erhöht. Demnach dürfen 2022 bei der WM im Juli in Eugene/USA und bei der EM im August in München jeweils 20 russische Sportlerinnen und Sportler unter neutraler Flagge an den Start gehen. In diesem Jahr, unter anderem bei den Olympischen Spielen in Tokio, hatten nur zehn russische Leichtathleten antreten dürfen.