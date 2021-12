Judoka Margaux Pinot offenbar übel von Freund verprügelt - Freispruch vor Gericht

Die 27-Jährige wurde offenbar in er Nacht von Samstag auf Sonntag in ihrem Haus von ihrem Lebensgefährten und Trainer angegriffen und übel zusammengeschlagen.

„Ich dachte, ich würde sterben“

Doch das schier Unglaubliche: Am Mittwoch wurde ihr Lebensgefährte vor Gericht vom Vorwurf der häuslichen Gewalt freigesprochen - aus Mangel an Beweisen.

Pinot zeigte sich fassungslos. „Ich habe mehrere Verletzungen, darunter einen Nasenbeinbruch. Heute entschied das Gericht, ihn zu entlasten“, schrieb sie: „Was ist ihre verleumderische Verteidigung angesichts meiner Verletzungen und des Bluts, das auf dem Boden meiner Wohnung liegt, wert? Was fehlte noch? Vielleicht der Tod am Ende?“

Lebensgefährte von Margaux Pinot freigesprochen

Ihr Lebensgefährte hatte im Zeugenstand behauptet, Pinot nicht geschlagen zu haben. Die Spuren in der Wohnung kämen daher, dass sie sich gegenseitig „gestoßen“ hätten.

Pinots Teamkollegin Clarisse Agbégnénou, zweimalige Goldmedaillengewinnerin von Tokio, zeigte sich entsetzt: „Ich habe keine Worte, um auszudrücken, was in meinem Kopf und meinem Körper als Frau vorgeht, angesichts dessen, was meine Teamkollegin Margaux Pinot erlitten hat.“