Formel 1: Verstappen vs. Hamilton - riskiert Red Bull Strafe für Motorwechsel?

Der WM-Krimi in der Formel 1 spitzt sich zu. In Saudi-Arabien gilt Lewis Hamilton als Favorit. Honda soll Red Bull sogar zu einem Motorwechsel raten. Max Verstappen gibt sich dennoch cool.

Der Kampf der Giganten geht in die entscheidende Phase.

Zwei Rennen vor Schluss hat Max Verstappen (24/Red Bull) noch acht Zähler Vorsprung auf Lewis Hamilton (36/Mercedes), der in den letzten Rennen mit Siebenmeilenstiefeln und einem superstarken Mercedes aufholte.

Beim nächsten Rennen in Saudi-Arabien geht es zwar durch die Stadt und an Mauern vorbei, aber der 6,174 Kilometer lange Kurs in Jeddah Corniche Circuit ist gleichzeitig eine der schnellsten Pisten im Formel-1-Kalender. Der bemerkenswerte Vollgasanteil: 79 Prozent.