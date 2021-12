Ski alpin: Impf-Zoff bei Österreich um Franziska Gritsch

Und kritisierte Gritsch deutlich: „Es gibt viele Lebenslagen, in denen man auf sein Herz hören sollte. Eine weltweite Pandemie gehört für mich nicht dazu. Wir leben in schwierigen Zeiten. Die Krankenhäuser gehen über, das Pflegepersonal rackert sich seit zwei Jahren ohne Pause ab. Es ist der reine Wahnsinn. Man muss an die Allgemeinheit denken.“

Impf-Zoff in Österreichs Ski-Team

In dem emotionalen Statement in den sozialen Medien fügte die 24 Jahre alte Allrounderin an: „Meine Entscheidung ist, dass ich aktuell nicht geimpft bin. Das ist auch der Grund, warum ich nicht bei den Rennen in Amerika dabei sein kann. Danke für eure Akzeptanz und Respekt“ (NEWS: Alles zu den Olympischen Spielen)