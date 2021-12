Anzeige

CoD: Vanguard Leaks aufgetaucht: Herausforderungen der Season 1

Anfang Dezember startet endlich die erste Season von Call of Duty: Vanguard © Activision

Seit knapp einem Monat läuft Call of Duty: Vanguard auf Hochtouren. Am 08. Dezember startet die erste Season und jetzt wurden angeblich die Herausforderungen geleaked.

Dass die erste Season von Call of Duty: Vanguard am 08. Dezember starten soll, ist schon länger bekannt. Bisher sind allerdings kaum Informationen über die bevorstehenden Inhalte in die Außenwelt gesickert. Ein bekannter CoD-Leaker hat nun neue Informationen bezüglich der Herausforderungen von Vanguard ans Tageslicht gebracht.

Vorne weg sei jedoch gesagt: Es handelt sich bei diesen Informationen lediglich um Leaks. Nicht alles oder auch gar nichts davon muss in dieser Art und Weise letztendlich eintreffen. In der Vergangenheit haben sich derartige Gerüchte aber schon häufiger bestätigt, weshalb sich ein genauerer Blick darauf immer lohnt.

Neue Gerüchte über Vanguard Season 1

Woher stammen also die erst kürzlich aufgetauchten Spekulationen? Vom Twitter Account des Nutzers TheMW2Ghost, der übrigens bei keinem seiner vorherigen Leaks daneben lag. Auf dem von ihm veröffentlichten Screenshot werden vermutlich einige der Inhalte der ersten Season von Call of Duty: Vanguard dargestellt. So soll es 20 Herausforderungen mit 20 Karten sowie eine Art Master-Karte geben.

Damit ähnelt die Anzahl der Challenges in Vanguard der aus Black Ops Cold War, was viele CoD-Fans zufrieden stimmen sollte. Darüber hinaus wird wohl auch noch eine „Legacy“-Kategorie für Vanguard eingeführt, die unseren bisherigen Fortschritt für Modern Warfare und Black Ops Cold War anzeigt.