Flutlicht an! Nina Probst will mehr Frauen in der Sportberichterstattung

Frauen finden in der Sportberichterstattung viel weniger statt als Männer. Nina Probst will das ändern und damit auch Vorbilder schaffen.

Sport war schon immer ein großes Thema im Leben von Nina Probst. Nicht nur, dass die Augsburgerin selbst gerne in Bewegung ist, Sport ist ihr darüber hinaus Herzensthema. Kein Wunder also, dass während ihrer journalistischen Ausbildung der Wunsch wuchs, darüber zu schreiben.

Doch bei den ersten Schritten in diese Domäne habe sie festgestellt, dass in den Redaktionen oftmals weniger Sportjournalismus als „Männerfußballjournalismus“ betrieben werde. Ihr habe die Vielfalt gefehlt, erinnert sich die 31-Jährige zurück.

Ihre Lösung? Selbst eine Plattform zu schaffen, für die Themen, die sie interessieren – und die aus ihrer Sicht viel zu wenig stattfinden. Weil Probst für sich herauskristallisiert, dass Frauen in der Berichterstattung viel zu wenig präsent sind, beschließt sie, hierauf ihren Schwerpunkt zu legen: Im Jahr 2017 geht Sportfrauen.net an den Start, Gründer*innen sind Probst und Fabian Hajek, eine Zeitlang werden sie von Laura Stahl im Bereich Marketing unterstützt.

Tatsächlich sind die Zahlen verheerend und bestätigen die Eindrücke der Journalistin: In den Printmedien beschäftigten sich 2020 gerade mal zehn Prozent der Sportberichterstattung mit Athletinnen. Hinzu kommt, dass Sportlerinnen häufig nicht bei der Ausübung ihres Sportes gezeigt werden, sondern eher in Momenten neben dem Spielfeld – als Mutter, die nach dem Spiel von ihrem Kind umarmt wird, erschöpft sitzend, weinend im Arm des Trainers.

Frauen finden in der Sportberichterstattung kaum Beachtung

Dass in all diesen Bereichen nach wie vor rein binär berichtet wird, ist ein weiteres Problem, was auch daher rührt, dass der Sport seine binäre Einteilung bislang kaum als etwas begreift, was Veränderungen bedarf.