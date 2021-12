Biathlon: "Wir schielen auf vier, fünf Medaillen"

Bernd Eisenbichler, Sportlicher Leiter der deutschen Biathleten, hat für die Olympischen Winterspiele in Peking den Druck auf das Team erhöht.

Bernd Eisenbichler, Sportlicher Leiter der deutschen Biathleten, hat für die Olympischen Winterspiele in Peking den Druck auf das Team erhöht. "Unsere Zielstellung ist, dass wir auf vier, fünf Medaillen schielen. Auch wenn wir wissen, dass es nicht einfach werden wird. In den drei Staffeln haben wir jedenfalls den Anspruch, jeweils um die Medaillen zu kämpfen. Und auch in den Einzelrennen ist es nicht vermessen, auf ein, zwei Medaillen zu spekulieren", sagte Eisenbichler dem Münchner Merkur und der tz.