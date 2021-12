2. Bundesliga: Rodrigo Zalazar bleibt beim FC Schalke 04

Rodrigo Zalazar wird beim FC Schalke 04 bleiben! Entsprechende Neuigkeiten vermeldet der Klub am Mittwoch.

Rodrigo Zalazar wird auch über die Saison hinaus das königsblaue Trikot tragen. Dieses Geheimnis lüftete Rouven Schröder am Mittwoch auf SPORT1 -Nachfrage.

Schalker Option als Pflicht

Eintracht Frankfurt besitzt indes eine Rückkaufoption, die aber nicht für diesen Sommer gilt. SPORT1 weiß: Die Hessen könnten den Offensivspieler anhand einer Klausel theoretisch erst im Sommer 2023 zurückholen. Der Spieler selbst, das berichtete SPORT1 bereits am Sonntag, will aber gar nicht mehr zurück an den Main.