Bielefeld und Düsseldorf stoppen Vorverkauf

Wegen der hohen Infektionszahlen ist am Donnerstag mit einer Reduzierung der Stadionkapazitäten bzw. sogar mit der Wiedereinführung von Geisterspielen zu rechnen.

Auf der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag wird eine Beschlussfassung erwartet. Bielefeld trifft am Samstag (15.30 Uhr) auf den 1. FC Köln, die Fortuna hat am 11. Dezember (20.30 Uhr live im TV auf SPORT1) Heimrecht gegen Tabellenführer FC St. Pauli.