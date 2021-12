Formel 1 & Mercedes: Toto Wolff macht Verstappen Dampf mit neuem Motor

Vor dem vorletzten WM-Rennen in Saudi-Arabien erhöht Mercedes-Boss Toto Wolff noch einmal den Druck auf den Führenden Max Verstappen - und verweist auf den neuen Motor.

Der nahende WM-Showdown in der Formel 1 heizt sich immer mehr auf - auch durch Rhetorik und entsprechend forsche Anspielungen bei Mercerdes. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Vor der mit Spannung erwarteten Premiere des ersten F1-Rennens in Saudi-Arabien erhöht Toto Wolff deutlich den Druck auf den Führenden Red-Bull-Pilot Max Verstappen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Hintergrund: Schon beim Grand Prix in Brasilien hatte Lewis Hamilton mit neuem Motor geglänzt, zuletzt in Katar wurde das Aggregat dann allerdings nicht eingesetzt - und der Rekordweltmeister triumphierte dennoch.

Wolff sieht die Trümpfe denn nun auch eindeutig bei seinem Rennstall: „Wir sind auf der Jagd, motivierter denn je und freuen uns auf das Renndebüt in Saudi-Arabien.“

Formel 1: Wolff spricht von Motoren-“Granate“

“Das Auto war zuletzt gut und ist wahrscheinlich so gut wie noch nie in dieser Saison“, fügte der Mercedes-Motorsportchef an. „Die Fahrer haben das Vertrauen, um damit bis ans Limit zu gehen. Das ist ermutigend für die letzten beiden Rennen und gibt uns einen enormen Schwung, den wir mitnehmen können.“