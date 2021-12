Formel 1: Sebastian Vettel laut F1-Ikone Brundle nicht unter Top-5-Fahrern

Sebastian Vettel muss in Austin nach hinten © Imago

Sebastian Vettel hat in einem Ranking zu den gegenwärtig fünf besten Fahrern in der Königsklasse des Motorsports nichts mehr verloren - dieser Meinung ist jedenfalls Martin Brundle. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Formel 1: Brundle sieht Vettel nicht mehr unter Top5-Fahrern

Auch wenn Brundle anfügt: „Ich respektiere ihn sehr. Und er scheint immer noch motiviert zu sein, was mir imponiert.“ Vettel habe zudem „immer noch die Erfahrung und das Wissen, und das ist für Aston Martin sehr hilfreich.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Unterm Strich sieht der 62 Jahre alte Ex-Fahrer die Dinge bei Vettel indes ernüchternd: „Im Rad-an-Rad-Duell fehlt ihm manchmal was. Das war immer ein bisschen so, aber in den vergangenen Jahren hat sich das verstärkt, muss man sagen.“