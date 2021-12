Bundesliga: BVB-Legende Norbert Dickel stichelt gegen FC Bayern

BVB vs. FCB: "Es spricht sehr vieles für Dortmund!"

Dickel sprach damit die beiden Themen an, die den Bayern in den letzten Wochen am meisten Kopfzerbrechen bereitet hatten. Zum einen das Verhalten von Superstar Joshua Kimmich, der bisher auf eine Corona-Impfung verzichtet hatte - und nach einer Infektion gegen den BVB ausfallen wird.