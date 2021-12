Unterschenkelfraktur: Eintracht-Verteidigerin Kirchberger fällt lange aus

Die Innenverteidigerin hat in Diensten der österreichischen Nationalmannschaft am Dienstagabend gegen Luxemburg (8:0) in der WM-Qualifikation eine dislozierte Unterschenkelfraktur erlitten.

Noch in der Nacht zu Mittwoch wurde die 28-Jährige laut Verein am rechten Schien- und Wadenbein operiert und muss voraussichtlich bis Samstag in der Klinik in Luxemburg bleiben.