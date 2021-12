DPC 2021/22: Neues OG-Roster zerlegt Team Secret

Das neue OG legt einen Traumstart in die DPC-Saison 2021/22 hin. Tundra Esports schlägt Alliance eindrucksvoll mit 2:0.

Am ersten Spieltag der neuen DPC-Saison weist das neue OG-Roster den Favoriten Team Secret in seine Schranken. Auch wenn es noch zu früh ist, um ein finales Urteil zu fällen, aber auch das „neue“ OG sieht schon jetzt furchteinflößend aus.

DPC 2021/22 - Spieltag 1: OGs Machtdemonstration

In beiden Partien war OG tonangebend und wirkte durchweg besser auf das Meta eingestellt. Ein unkonventioneller Pudge-Pick von Team Secret ging gänzlich nach hinten los, weshalb OG keine Probleme hatte, das erste Match für sich zu entscheiden. Allen voran legte der 16-jährige Ammar „ATF“ Al-Assaf eine Spitzenleistung auf die Map, die auch in der zweiten Partie nicht nachlassen sollte.

Wieder fanden Clement „Puppey“ Ivanov und Yazied „YapzOr“ Jaradat nicht ins Match. Folgerichtig nahm OG nach 7 Minuten das Zepter in die Hand und gab es bis zum Ende nicht wieder her. Nach 36 Minuten beendeten sie Secrets Qualen. Artem „Yuragi“ Golubiev zeigte eine lupenreine Performance auf Templar Assassin (20-0-9) und bewies, dass auch er hier her gehört.