Lewandowski verpasst Ballon d'Or - holt Bayern das Ribéry-Trauma ein?

Ob Robert Lewandowski den Ballon d‘Or aus Legosteinen in einer Vitrine aufbewahrt?

Doch der vermeintliche Platzhalter wird ein Jahr später nicht durch das Original ersetzt werden. Lionel Messi war der beste Fußballer des Jahres 2021 - zumindest in den Augen der Jury.

Trostpreis für Lewandowski

Ob sich der 33-Jährige nicht vielleicht selbst gefragt hat, was er denn noch alles tun muss, um diesen vermaledeiten goldenen Ball zu gewinnen?

Stattdessen also eine Enttäuschung für den Mann, der sich im letzten Jahr selbst den Titel verliehen hätte („Hätte ich gewonnen? Ohne Zweifel!“).

Ribéry fühlt sich um den Ballon d‘Or betrogen

Was passieren kann, wenn derartige Träume platzen, mussten die Münchner bereits vor einigen Jahren erfahren.

Cristiano Ronaldo gewann vor Messi und Ribéry fühlte sich nicht weniger als „bestohlen“ . Zwar erklärte Manuel Neuer im Anschluss, sein Bayern-Teamkollege werde „nicht daran zerbrechen“, doch an das Niveau jener Triple-Saison kam Ribéry in der Folge nie mehr wirklich heran.

Lewandowski will Titel mit dem FC Bayern

Was passiert Jahre später nun mit Lewandowski? Schiebt der Pole jetzt ebenfalls Dauer-Frust?

Unabhängig davon, ob er im Nachhinein nun doch noch den goldenen Ball für das Jahr 2020 erhält, muten seine Aussagen jedenfalls anders an. „Ich habe alles getan, was ich konnte“, sagte er noch am Abend zum polnischen TV-Sender TVP Sport: „Auszeichnungen sind toll, aber die wichtigsten Trophäen sind die, die man mit der Mannschaft gewinnt.“