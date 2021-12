Staab schlägt WM in Saudi-Arabien vor: "Wäre ein Fußballfest"

Die deutsche Trainerin Monika Staab hat sich für eine Männer-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien ausgesprochen.

„Das wäre eine gute Sache. Eine WM in Saudi-Arabien wäre ein richtiges Fußballfest. Anders als in anderen Golfstaaten wie Katar gibt es hier Fußballbegeisterung“, sagte die Verantwortliche der ersten Frauen-Nationalmannschaft des Königreichs im Interview mit Spox und Goal .

Laut Staab seien "die Saudis genauso fußballverrückt wie wir Europäer. Am Tag meiner Ankunft hatte die Männer-Nationalmannschaft ein WM-Qualifikationsspiel. Es waren 50.000 Menschen im Stadion in Dschidda, auch viele Kinder und Frauen. Alle haben 90 Minuten lang durchgesungen". Die 62-Jährige sei sich vorgekommen "wie in Dortmund oder auf Schalke".