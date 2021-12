ZDFinfo zeigt fünfteilige Reihe „O.J. Simpson: Made in America“

Die Serie des amerikanischen Filmproduzenten und Filmregisseurs Ezra Edelman dreht sich um das gesamte Leben von Orenthal James Simpson, der in den 1970ern zum NFL-Superstar wurde und später traurige Berühmtheit wegen des Prozesses um den Mord an seiner Ex-Frau (1994) erlangte. Unvergessen ist die im US-Fernsehen live gesendete Verfolgungsjagd zwischen Simpson und der Polizei.

Der frühere Profisportler wurde im Indizienprozess freigesprochen, trotz erheblicher Zweifel an seiner Unschuld - er landete später aber doch im Gefängnis. 2008 wurde der gefallene Sportheld wegen eines bewaffneten Raubüberfalls in einem Hotel in Las Vegas zu einer 33-jährigen Haftstrafe verurteilt. 2017 verließ er das Lovelock Correctional Center in Nevada vorzeitig auf Bewährung.