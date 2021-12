Basketball-Star James im Corona-Protokoll der NBA

"Wir wissen, dass er jeden Abend dabei sein will", sagte Vogel: "Wahrscheinlich mehr als jeder andere in der Liga." Wie ESPN berichtete, müssen positiv getestete Spieler mindestens zehn Tage in Isolation. In dem Fall würde James auch für die Spiele gegen die Los Angeles Clippers, die Boston Celtics, Memphis Grizzlies und Oklahoma City Thunder ausfallen. Auch sei es laut ESPN möglich, sich mit zwei negativen PCR-Tests innerhalb von 24 Stunden freizutesten.