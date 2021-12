NBA & Lakers: LeBron James auf Corona-Liste vor Sacramento-Kings-Duell

Der Superstar der Los Angeles Lakers fehlte daher auch in der Nacht auf Mittwoch bei der Auswärtsniederlage seiner Franchise bei den Sacramento Kings (117:92). (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

NBA: Lakers-Star LeBron auf Corona-Liste

Wie ESPN berichtete, müssen positiv getestete Spieler mindestens zehn Tage in Isolation. In dem Fall würde James auch für die Spiele gegen die Los Angeles Clippers, die Boston Celtics, Memphis Grizzlies und Oklahoma City Thunder ausfallen. Auch sei es laut ESPN möglich, sich mit zwei negativen PCR-Tests innerhalb von 24 Stunden freizutesten.

„Ich denke nicht, dass ich mich persönlich einmischen sollte, wenn es darum geht, was andere Menschen für ihren Körper und ihren Lebensunterhalt tun sollten“, hatte James im September gesagt.

NBA informiert über Impfdurchbrüche

James hat in den ersten 23 Saisonspielen nunmehr bereits in zwölf Begegnungen wegen Sperren oder Verletzungen passen müssen. Mit ihm stehen sie bei einer Bilanz von 7:4, ohne ihn 4:7. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, hatte die NBA ihre Teams am Dienstag über bislang 34 Impfdurchbrüche unter vollständig geimpften Spielern, Trainern und Betreuern in der Liga 34 informiert - verbunden mit dem Appell, sich so schnell wie möglich ein drittes Mal impfen zu lassen.