Tennis-Star Emma Raducanu nimmt sich F1-Superstar Lewis Hamilton als Vorbild

Emma Raducanu gilt in Großbritannien als Favoritin für eine besondere Auszeichnung.

Dem Tennis-Shootingstar, der sich mit seinem Triumph bei den US Open in die Herzen der britischen Fans gespielt hat, werden hohe Chancen angerechnet, sich bei der von der BBC durchgeführten Wahl zum/r Sportler/in des Jahres auf der Insel durchzusetzen.

Raducanu schwärmt von Hamilton

Dabei handelt es sich um Lewis Hamilton, der ihr mit dem Gewinn seines achten WM-Titels in der Formel 1 die Auszeichnung wohl streitig machen dürfte.

„Ich halte zu Lewis. Er war so ein tolles Vorbild für mich und hat mir sehr geholfen, die nächsten Schritte zu gehen“, verriet die US-Open-Siegerin am Rande eines Exhibition-Turniers in London.