Hera BSC nach Dardai-Aus: Zwei Ex-Herthaner über Bobic und Korkut

Nun soll es also Tayfun Korkut als Trainer bei Hertha BSC richten. Diesen Namen hatte kaum jemand auf dem Zettel. Keine Frage, es sind mal wieder aufregende Tage in Berlin. Am Montag gab der Verein die Trennung von Cheftrainer Pal Dardai bekannt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Franz ist bei Korkut skeptisch

Geteilte Meinung über Bobic

Karl-Heinz Granitza, der von 1976 bis 1979 für die Hertha spielte und immer noch beste Verbindungen zum Verein hat, übt dagegen bei SPORT1 harsche Kritik an Bobic. „Ein Fredi Bobic stellt sich hin, kommt aus Frankfurt, bringt acht oder neun Leute mit und sagt er braucht Zeit. In dem heutigen Bundesliga-Geschäft hast du aber keine Zeit mehr.“

Hertha fehlt eine Achse

Und der 70-Jährige legt den Finger in die Wunde: „Die Fehler in der Vergangenheit lagen ganz klar in den Spielerverpflichtungen. Es wurde in der vergangenen Saison ein müder Sami Khedira und ein müder Kevin-Prince Boateng eingekauft. Das waren krasse Entscheidungen. Auch ein Davie Selke ist in keinem Verein explodiert.“