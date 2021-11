Ballon d'Or: Thomas Müller sieht Nachteil für Robert Lewandowski gegen Lionel Messi

Müller: Lewandowski hätte es mehr verdient gehabt als Messi

Obwohl ihn der Ausgang der Wahl „nicht wirklich überrascht“ habe, sei ihm dadurch noch einmal klar geworden: „Wir haben großartige Spieler in der Bundesliga und müssen uns nicht verstecken. Für weltweite Anerkennung sind allerdings noch weitere internationale Erfolge nötig.“

Ansage von Müller - muss Barca leiden?

Es sei für ihn „eine riesige Motivation, alles in die Waagschale zu werfen, um die Champions League wieder nach München zu holen und der Fußballwelt zu zeigen, was Sache ist. Und vor allem, was der deutsche Fußball zu bieten hat“, lautete die Ansage des Weltmeisters von 2014.