Nationalmannschaft, Frauen: DFB Team schlägt Portugal, Riesenschritt zur WM

Die DFB-Auswahl gewann das Spitzenspiel in Portugal zum Jahresabschluss souverän mit 3:1 (3:1). Ihren Vorsprung auf den direkten Verfolger bauten die makellosen Tabellenführerinnen in der Qualifikationsgruppe H auf fünf Punkte aus.

SChüller, Huth und Leupolz treffen, Frohms mit Eigentor

Lea Schüller (15.), Svenja Huth (23.) und Melanie Leupolz (28.) erzielten in Faro die deutschen Tore beim sechsten Sieg im sechsten Spiel auf dem Weg zur Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland.

Hegering und Gwinn geben Startelf-Comeback

Vier Tage nach dem 8:0 gegen die Türkei hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihre Aufstellung auf vier Positionen angepasst an den weit stärkeren Gegner. So gaben in der Abwehr Marina Hegering und Giulia Gwinn nach Verletzungen ihr Startelf-Comeback, Kathrin Hendrich rückte rechts in die Viererkette.