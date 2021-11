3. Liga: FC Würzburger Kickers – Eintracht Braunschweig, 0:2 (0:2)

Jomaine Consbruch bediente Sebastian Müller, der in der neunten Spielminute zum 1:0 einschoss. Bereits in der 15. Minute erhöhte Lion Lauberbach den Vorsprung von Eintracht Braunschweig. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Gänzlich ins Hintertreffen gerieten die Kickers, als David Kopacz nach 61 gespielten Minuten mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Letztendlich hatte Braunschweig Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.