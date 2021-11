BVB: Youssoufa Moukoko reagiert auf FIFA 22 Werte und Rating

Youssoufa Moukoko ist nach seinem Bundesliga-Debüt in der vergangenen Saison im Profi-Fußball angekommen und hat nun auch seine eigene Karte in FIFA 22. Doch von seinen Werten zeigt sich der Youngster alles andere als begeistert.

Was sich die Entwickler von FIFA 22 dabei wohl gedacht haben?

Youssoufa Moukoko hat von den Entwicklern des Videospiels FIFA 22 in seiner ersten Karte ein Gesamt-Rating von 69 erhalten. Für den Einstieg eigentlich nicht schlecht, doch der Youngster ist davon wenig begeistert. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Ich hab ehrlich gesagt mit 75 gerechnet, ohne respektlos oder arrogant zu klingen“, erklärte der 17-Jährige in einem Youtube-Video der Borussia, das ihn bei der Übergabe seiner FIFA-Karte zeigt.

Moukoko enttäuscht von FIFA-Rating

Sollte der Youngster in der Bundesliga dieses Jahr in Fahrt kommen, steht der Realisierung dieses Werts jedenfalls nichts im Wege. Bislang kommt Youssoufa Moukoko für die Profis von Borussia Dortmund auf drei Tore und eine Vorlage in 24 Einsätzen.