NFL: Russell Wilson und Seattle Seahawks in Krise - folgt die Trennung?

Ohne Russell Wilson verlieren die Seattle Seahawks ihre Spiele in Serie, mit ihm inzwischen auch. Das nimmt ihn emotional mit. Eine Trennung wird immer wahrscheinlicher.

Russell Wilson hatte glasige, gerötete Augen, die nächste Pleite ging nicht spurlos an ihm vorüber.

„Wenn man alles investiert, jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag, und es nicht so läuft, wie man es sich wünscht, ist es immer hart“, sagte der Quarterback von den Seattle Seahawks nach dem nächsten Nackenschlag.

Denn die Reporter hatten wissen wollen, warum ihm dieses 15:17 beim Washington Football Team so nahe ging. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Wilson, unbestritten einer der Besten der Besten, erreichte an seinem 33. Geburtstag einen Tiefpunkt - zum ersten Mal in seiner Karriere hatte er vier Spiele in Folge verloren.